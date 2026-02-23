Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, прошло в Шатуре

23 февраля посетителей парка им. Гагарина ждала яркая и насыщенная программа — большой праздничный концерт, в котором со сцены звучали песни военных лет. Их исполнили местные творческие коллективы. Зрители с удовольствием подпевали знакомые всем «Идет солдат по городу», «Когда мы были на войне», «От героев былых времен». Рядом — фотовыставка. На каждом снимке герои нашего времени — участники специальной военной операции. С праздником защитников Отечества поздравила депутат Совета депутатов м. о. Шатура Елена Хатакова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорогие мужчины, поздравляю вас с этим знаменательным праздником. 23 февраля — это праздник мужества, он символизирует силу, уверенность и преданность Родине. Я желаю вашим семьям и вам здоровья, мирного неба над головой», — поздравила с праздником депутат Совета депутатов муниципального округа Шатура, фракции Единая Россия Елена Хатакова.

На время парк превратился в импровизированное поле боя. Волонтеры Комплексного молодежного центра и представители Движения Первых сразились в военно-патриотической игре «Зарница». А затем интеллектуальный поединок — историческая викторина.

«Викторина посвящена Дню защитника Отечества. Вопросы разные. Ребята должны ответить, как называются воинские звания, даты сражений Великой Отечественной войны, имена полководцев», — рассказала Анастасия Алексеева, заместитель директора по основной деятельности КМЦ.

Также волонтеры написали письма участникам специальной военной операции. В каждом — теплые слова и трогательные пожелания скорейшего возвращения домой с победой. Были в парке и те, кто День защитника Отечества отметил по-спортивному. Любители активного отдыха вышли на старт забега «100 дней до лета». Дистанция — пять километров. Настроение отличное.

«Так получается, что 23 февраля — это 100 дней до лета. Надо уже начинать готовиться. Те, кто еще в зимней спячке, выходите на улицу, начинайте хотя бы с ходьбы и присоединяйтесь к нам, мы бегаем в парке. Раз в две недели у нас совместные массовые пробежки, а так мы бегаем каждый день», — рассказала Татьяна Кривдина, тренер по бегу.

Для тех, кто замерз, работала самоварная станция. Здесь можно было согреться горячим чаем и угоститься печеньем. День защитника Отечества в парке отметили весело и интересно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.