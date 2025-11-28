Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло в Ступино

«Сердечно благодарю всех мам, которые ежедневно дарят любовь, заботу и поддержку своим детям. В нашем округе проживают 1411 многодетных семей, и каждая из них — пример самоотверженности и самоотдачи. Низкий поклон мамам, воспитывающим приемных детей, и мамам, чьи сыновья сегодня доблестно защищают интересы России в зоне проведения СВО. Вместе с вами мы ждем возвращения наших героев домой. Желаю вам всего самого доброго, чтобы ваши дети всегда вас радовали! С праздником!» — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил благодарственные письма пятерым ступинским мамам Наталье Лаврищеой, Елене Лавренковой, Ирине Трофимовой, Алле Кулаевой и Инне Александровой за сохранение лучших семейных традиций, активную гражданскую позицию и воспитание героев СВО. Также награды получили многодетные и приемные мамы и матери, чьи дети своим трудом и талантом прославляют ступинскую землю.

«Желаю всегда любить и заботиться о своих детях, воспитывать их достойными гражданами нашей страны. Преклоняюсь перед нашими матерями, потому что-то, что вы дарите миру, заслуживает самых высоких похвал», — сказал председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

Праздничный концерт стал творческим подарком для ступинских мам. На сцене выступили коллективы и солисты Ступинской филармонии, Дворца культуры, Дома детского творчества, а также юные гимнастки спортивной школы «Прогресс-Смена».

«Любовь к ребенку — ни с чем не сравнимая любовь. Ее даже не описать словами. У кого есть такая радость, всех хочу поздравить с этим прекрасным праздником», — поделилась молодая мама Наталья Заусалина.

