Праздничная программа «Встречаем Пасху» прошла в Мытищах

Праздничная программа «Встречаем Пасху» состоялась в парке Мира 5 мая. Жители округа Мытищи и его гости пришли сюда целыми семьями, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для них было подготовлено множество различных мастер-классов, в котором смогли принять участие все желающие. Можно было попробовать позвонить в колокола, сделать пасхальную открытку или украсить главное угощение Пасхи — яйцо.

Для тех, кто хотел сохранить для себя воспоминания об этом дне, была подготовлена тематическая фотозона.

Самые маленькие гости не остались без внимания — им вручили сладкие подарки.

Завершилось мероприятие концертной программой «Праздник света».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.