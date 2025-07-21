Праздничная литургия прошла в Казанском храме Егорьевска

21 июля отмечается День Казанской иконы Божией Матери. Образ является одним из самых почитаемых в России. Праздничную литургию в Егорьевске отслужил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По приезде владыки с букетом белых роз его встретил глава муниципального округа Дмитрий Викулов. Он поблагодарил митрополита за неустанное внимание к Егорьевску. Ранее глава также поздравил жителей муниципалитета с праздником.

«Празднование Казанской иконы Божией Матери — это время духовного единения, когда верующие обращаются к Богородице с молитвами и прошениями. В этот день во многих храмах совершаются торжественные богослужения, а люди собираются вместе, чтобы почтить память святого образа и укрепить свою веру. Праздник напоминает о важности духовных ценностей, милосердии и любви к ближнему», — отметил Дмитрий Викулов.

Литургия с участием митрополита прошла в Казанском храме. Он является вторым по времени постройки в Егорьевске (XVIII век). Помолиться, обратиться к Божией матери в этот день сюда пришли сотни людей.

У церковного праздника своя история. Образ иконы Божией матери был привезен в Казань сразу после взятия города Иваном Грозным в 1552 году. После большого пожара икона была утеряна. По преданию, Богородица явилась во сне девятилетней девочке Матрене, указав, где находится пропавший образ. Икону нашли на пепелище сгоревшего дома, нисколько не пострадавшей от огня.

Это произошло 21 июля 1579 года (8 июля по старому стилю) — этот день и стал первым праздником в честь Казанской иконы Божией Матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.