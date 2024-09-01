Праздничная акция к 86-летию Ступина прошла у стелы «Город трудовой доблести»

В подмосковном Ступине состоялась уникальная акция, посвященная Дню города и году семьи в России, торжественное мероприятие провели возле стелы «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба городской администрации.

У стелы «Город трудовой доблести» прошла уникальная акция, посвященная Дню города и году семьи в России. Ступинская молодежь из множества свечей выложила слово «Семья». Красивая инсталляция стала символом единства и сплоченности всех поколений ступинцев.

Акция «Ступино — моя семья» — это возможность еще раз подчеркнуть роль и значимость семьи в обществе. Участников акции ждал открытый микрофон, где желающие смогли поделиться своими чувствами и воспоминаниями, рассказать о том, что для них значат Ступино и семья.

«Этот год президент России объявил годом семьи. Ступинцы для меня — большая крепкая семья, в которой каждый вносит вклад в развитие нашего города. Люблю, ценю и уважаю каждого из вас. Желаю здоровья, добра и мира в каждый дом», — сказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Помимо этого, присутствующие услышали истории 10 ступинских династий самых разных сфер и героя-участника СВО. Ступинцы рассказали о том, как судьбы нескольких поколений их семей связаны с городом.

Среди такой династии — семья Александровых-Егоровых-Ефремовых, которые в 2023 году стали победителем областного конкурса. Она насчитывает 30 членов семьи в трех поколениях с суммарным трудовым стажем более 645 лет на градообразующем предприятии «СМК».

В любви к городу и его жителям также признались семьи Наухацких, Тарасовых, Сашиных, Калачевых-Беловых-Егоровых, Ряполовых, Шалыгиных, Чучуновых, Алексеевых и Калачевых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.