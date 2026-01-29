Правовой тупик: юрист объяснил, чем грозит легализация вебкама

Легализация вебкама — это опасная иллюзия и правовой тупик. Предложение «взять под контроль» то, что по своей сути является формой эксплуатации и лежит в пограничной зоне с производством порнографии, — это попытка узаконить социальную язву в обмен на налоги, сообщил РИАМО юрист Алексей Князев.

«Я вижу здесь неразрешимые противоречия. Нам придется либо отменять действующие статьи Уголовного кодекса о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, либо создавать сложную и нежизнеспособную систему исключений. Где пройдет грань между „легальным контентом“ и преступлением? Кто будет ее определять? Любая такая граница будет размыта и станет лазейкой для криминала», — отметил юрист.

По словам эксперта, идея о защите прав моделей — это самообман. Государство, выдавая лицензию на такую деятельность, фактически станет соучастником в коммерциализации человеческого тела и частной жизни.

«Мы легитимизируем бизнес, построенный на объективации, и дадим сигнал, что это — нормальная работа. Это прямой путь к эрозии общественных норм и моральной деградации», — добавил Князев.

Запрет, даже если он не искореняет явление полностью, выполняет важнейшую функцию: он четко обозначает позицию государства и общества. Он является сдерживающим фактором.

«Легализация же откроет ящик Пандоры, который мы уже не сможем закрыть», — заключил специалист.

Ранее в Екатеринбурге накрыли крупнейшую в России вебкам-студию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

