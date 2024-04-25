Православный олигарх Стерлигов заявил, что часть его семьи «впала в ересь»

Православный предприниматель и миллионер Герман Стерлигов подтвердил разлад в семье. Он лишил наследства жену, дочь и двоих сыновей, назвав их «еретичками», «пущеницами» и «блудными сыновьями», сообщает Baza .

Чтобы прекратить слухи, Стерлигов решил написать пост о своей семье в социальных сетях. Появилась информация, что супруга бизнесмена Алена ушла от него, сняла платок, начала путешествовать и призналась, что ей нравится жить одной.

Предприниматель сообщил, что жена, дочь Пелагия, сыновья Арсений и Пателеимон больше не являются частью «слободы Стерлиговых». К посту он приложил изображение своего родословного древа, из которого исчезли члены семьи, «выписавшиеся из христиан».

Сторону отца в этой ситуации приняли сыновья Михей и Сергий. Бизнесмен считает их истинными христианами и называет своими наследниками. При этом Стерлигов дал возможность родственникам вернуться в семью. По его словам, каждый «может стать христианином».

Слухи о разводе Стерлиговых появились в Сети на днях. Предприниматель пропал из социальных сетей. Стерлигов является одним из организаторов некоммерческого партнерства «Реестр непьющих мужиков». Он противник абортов, конспиролог и ультраконсерватор.

Ранее Стерлигов оценил инициативу о необходимости переселения молодежи в деревню. Сам бизнесмен несколько лет назад переехал в село.