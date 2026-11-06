Православные отметят Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября

В 2026 году Дмитриевская родительская суббота приходится на 7 ноября. В этот день православные придут на заупокойные службы и панихиды, сообщает «Челны Live» .

Усопших поминают в субботу перед днем памяти великомученика Дмитрия Солунского — 8 ноября. Если на нее выпадает большой церковный праздник, поминовение переносят на неделю раньше.

Иерей Сергей Гришин пояснил: версия об установлении этого дня Дмитрием Донским в память о павших на Куликовом поле впервые появляется лишь в XIX веке. По мнению священника, обычай связан с христианским переосмыслением древних осенних праздников в честь предков. В старину молитву сочетали с помощью нуждающимся.

«Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение», — завершил Гришин беседу словами преподобного Амвросия Оптинского.

Имам-хатыб Нижегородской соборной мечети Мунир-хазрат Беюсов рассказал, что в исламе нет отдельного обязательного дня поминовения: молиться за умерших и подавать милостыню от их имени можно в любое время. Поминки на 3-й, 7-й, 40-й день и годовщину — народный обычай, а не требование шариата. Они не должны обременять семью умершего или превращаться в пиршество.

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