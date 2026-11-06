Лицей № 1 в Подольске получит собственное здание

Лицей № 1 в Подольске получит пятиэтажное здание на улице Клемента Готвальда, 2/40 после завершения юридических процедур. Передачу объекта в муниципальную собственность обсудили 5 ноября на внеочередном заседании совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Подольска Григорий Артамонов принял участие во внеочередном заседании совета депутатов под председательством Игоря Науменкова. Одним из ключевых вопросов стало предоставление лицею № 1 собственного здания.

Подходящее помещение для учреждения искали несколько лет. В результате взаимодействия с Росимуществом и руководством Московского политехнического университета удалось договориться о передаче муниципалитету пятиэтажного здания площадью свыше 7 тыс. кв. м и земельного участка площадью более гектара на улице Клемента Готвальда, 2/40.

Ранее объекты передали учебному заведению по договорам безвозмездного пользования. Теперь их закрепляют за муниципалитетом. Передача не потребует дополнительных расходов из местного бюджета. Инициативу поддержали Минобрнауки России и профильные ведомства Московской области.

«В решении задачи большую поддержку оказали губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и сенатор РФ Игорь Борисович Тресков. Благодарю их за внимание к потребностям Подольска, личное участие и содействие на всех этапах», — отметил Григорий Артамонов.

Лицей получит собственное здание после завершения всех необходимых юридических процедур.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.