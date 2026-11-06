29 школьников Королева получили стипендии губернатора Подмосковья

Школьники Королева стали получателями губернаторских стипендий Московской области за 2026 год. Награды присудили 29 ученикам восьми школ города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье подвели итоги присуждения губернаторских стипендий 2026 года. Среди получателей — 29 школьников Королева, отличившихся в учебе, научной, творческой или спортивной деятельности. В 2025 году стипендии получили 20 учеников города.

Стипендиаты представляют восемь школ наукограда: школу-интернат для слепых и слабовидящих, школы № 1, 3, 12 и 13, лицей № 4, гимназию № 17 и лицей научно-инженерного профиля.

«Каждая стипендия — итог системной работы: ежедневных занятий, подготовки к состязаниям, умения ставить цели и добиваться их. Рост числа стипендиатов показывает, что в королевских школах сильные ученики получают возможности для развития. Большую роль в этом играют педагоги, наставники и семьи», — отметил глава города Игорь Трифонов.

Глава города поздравил стипендиатов с заслуженным признанием и пожелал им новых побед, смелых идей и уверенности в своих силах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.