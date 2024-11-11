Правоохранители Подмосковья пресекли деятельность запрещенного международного движения

Сотрудниками оперативного Управления ГУФСИН России по Московской области совместно с УФСБ по г. Москве и Московской области, ЦПЭ и Росгвардией пресечена преступная деятельность активных сторонников запрещенного экстремистского движения МОД «АУЕ»*, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Жители г. Егорьевска и г. Орехово-Зуево осуществляли сбор средств для представителей криминального мира, пропагандировали криминальную субкультуру, как на территории одного из СИЗО Московской области, так и на свободе.

На основании материалов, полученных подмосковными оперативниками, возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности экстремистской организации). Подозреваемымизбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* организация признана экстремистской и запрещена в России