Правоохранителей поблагодарили за пресечение нарушений на выборах в Долгопрудном

Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Елена Андреева поблагодарила наблюдателей и сотрудников правоохранительных органов за предотвращения нарушений на выборах на участке № 651 в Долгопрудном.

«Наблюдатели проявили бдительность и заметили незаконную выдачу бюллетеня. Также хочу поблагодарить правоохранительные органы за оперативные действия по задержанию нарушителя. Слаженная работа по защите законности и правопорядка способствует укреплению доверия граждан к избирательной системе», — прокомментировала Андреева.

По ее словам, совместные усилия наблюдателей и правоохранительных органов помогают создать прозрачную и справедливую атмосферу для всех участников выборного процесса.

Андреева отметила, что на участках в Московской области работают 1 799 наблюдателей от партии. Их задача — не допустить провокаций, а также обеспечить прозрачность и легитимность выборного процесса.

В рамках голосования 6–8 сентября в Московской области проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах, а также довыборы в трех горокругах — Наро-Фоминском, Пушкинском и Подольске. Голосовать можно как очно, так и дистанционно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.