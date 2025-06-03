Право выбора и поиск компромисса: как развить у ребенка самостоятельность

Умение принимать решения, брать на себя ответственность и разрешать конфликты — важные навыки, которые формируют уверенную личность, сообщила РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Нечаева.

«Каждый день возникают ситуации, когда вы можете поручать ребенку принимать собственные решения. Естественно, бывают случаи, когда вам приходится устанавливать ограничения, например: „Нет, ты не можешь ужинать одним мармеладом“. Умение делать выбор — часть ассертивности. Но важно провести границу, что можно и что нельзя. Например, если речь идет о безопасности и благополучии самого ребенка или членов семьи, мнение взрослых остается решающим», — сказала Нечаева.

Она порекомендовала родителям малышей давать простой выбор, например, между 2-3 вариантами одежды. С дошкольниками и младшими школьниками можно обсудить, какие блюда заказать в кафе. А старшеклассникам предложить самим выбирать профиль в школе или будущий вуз.

«Ребенку нужно позволять совершать собственные ошибки. Это поможет ему научиться извлекать уроки, чувствовать уверенность в себе и формировать навык самоутверждения. Научите его решать конфликты мирным путем. Поговорите, как можно найти компромисс. Объясните, что в споре важно слышать и уважать мнение других людей», — отметила специалист.

Нечаева уточнила, что для тренировки можно использовать ситуации из книг или придуманные кейсы, предлагая ребенку варианты решений. Важно хвалить за неагрессивные способы выхода из конфликтов и обсуждать возможные последствия разных действий.