Правительство столицы и Сбер организуют конференцию Moscow Startup Summit

1–2 октября в столице пройдет международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit. Организаторы — Правительство Москвы и Сбер. Это событие объединит инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС.

«Участие в саммите уже подтвердили международные фонды и стартапы из 25 государств, в том числе из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты обсудят механизмы поддержки талантливых разработчиков, успешные практики внедрения и масштабирования современных решений и перспективные направления для дальнейшего сотрудничества», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках деловой программы запланированы презентации, мастер-классы, дискуссии и практические сессии. Своим опытом с посетителями поделятся больше 150 ведущих игроков рынка. Кроме того, будет организована выставка с участием стартапов, включая резидентов Московского инновационного кластера.

«Саммит станет площадкой, объединяющей возможности инновационной экосистемы Москвы с инфраструктурой и экспертизой Сбера в сфере ИИ для развития технологического предпринимательства и креативной экономики страны. Программа будет выстроена так, что участники получат конкретные результаты: стартапы — предложения о пилотах и инвестициях, корпорации и инвесторы — перспективные проекты, представители власти — договоренности о международном сотрудничестве. Важной частью станет региональная повестка и развитие инноваций в субъектах РФ, а также демодень международного акселератора Sber500 и выступления команд молодежных стартапов. Мы ожидаем, что в саммите примут участие более 4 000 представителей из России, стран БРИКС и ШОС», — подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Саммит пройдет на территории умного города СберСити. Трансляции мероприятий запустят на сайте события.

Учредителями награды выступают Правительство Москвы и Сбер. Ее цель — отметить эффективные практики, вдохновить крупные компании и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей, а также развивать экономический потенциал регионов.

Церемония вручения премии состоится 2 октября.