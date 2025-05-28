Правительство РФ утвердило правила разработки расчета выбросов грязи в атмосферу

Правительство России утвердило постановление, определяющее правила разработки методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Правила разработаны в рамках исполнения поручения о переиздании нормативных актов, вступивших в силу до 1 января 2020 года. Они направлены на совершенствование системы учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, что позволит повысить экологическую безопасность и эффективность природоохранных мер. Концепция новых правил разработки методик такая же как и в действующих правилах.

«Обновленная система расчета выбросов, учитывающая специфику каждого предприятия, обеспечит более точную оценку воздействия на окружающую среду и позволит эффективно внедрять стратегии по достижению целей устойчивого развития», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ключевым аспектом новых правил является определение бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в качестве разработчиков методик расчета выбросов. Это позволит учитывать специфику технологических процессов и особенности конкретных производств при определении объемов выбросов.

Минприроды России будет получать от разработчиков подробную информацию, включая область применения методики, описание технологического процесса, алгоритм и формулы расчета, а также обоснование методики. Утвержденные методики будут внесены в специальный перечень.

Ранее сообщалось, что региональное Минэкологии подвело итоги работы по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Ключевым инструментом в этом направлении является производственный экологический контроль, который обязаны осуществлять все предприятия, эксплуатирующие источники выбросов в атмосферу или осуществляющие сброс очищенных сточных вод.

В 2024 году в министерство поступило более 4 тыс. отчетов производственного контроля, что превышает показатель 2023 года и свидетельствует о повышении эффективности контроля за негативным воздействием. На текущий момент на государственный учет поставлено 14572 объекта НВОС по Московской области, из которых 5598 подлежат региональному государственному экологическому контролю (надзору).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.