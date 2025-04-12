Правительство РФ утвердило повышение зарплат силовикам с октября 2025 года

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Военные и правоохранители в России получат увеличение окладов на 4,5%

С 1 октября 2025 года в России вступит в силу постановление правительства о повышении денежного довольствия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Под действие документа подпадают все категории военнослужащих — как контрактники, так и призывники. Повышение также коснется сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи. Отдельно отмечается включение в перечень работников системы принудительного исполнения.

Решение о плановой индексации принято на фоне продолжающейся специальной военной операции и направлено на поддержание стабильности в силовом блоке, указано в документе.

Предыдущая аналогичная индексация проводилась в 2024 году. В правительстве подчеркивают, что регулярное повышение денежного довольствия позволяет сохранять привлекательность службы в условиях текущих экономических вызовов.

Финансирование предусмотрено в рамках федерального бюджета.