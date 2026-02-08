Правительство РФ предоставило статус наукограда Долгопрудному в Подмосковье

Одному из крупных центров развития науки и современных технологий, городу Долгопрудному в Московской области, предоставили статус наукограда РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства.

Благодаря новому статусу, город сможет получать федеральное финансирование на поддержку работы. Также средства будут предоставлять на модернизацию научно-производственных комплексов, воплощение в жизнь стратегии социально-экономического развития города.

Деньги будут выделять в соответствии с федеральным проектом «Поддержка наукоградов». Он входит в государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Статус наукограда, в соответствии с нынешними законами, дают на 15 лет.

В Долгопрудном находится НИИ «Московский физико-технический институт». В мае 2025 года по предложению МФТИ правительство утвердило решение о формировании инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха». Главными направлениями его деятельности будут разработки в области микроэлектроники, развития биомедицинских, квантовых, аэрокосмических, телекоммуникационных технологий, исследования в сфере ИИ, робототехники и БПЛА. Документ опубликуют позже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.