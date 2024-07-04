Пранкеры Вован и Лексус получили государственные награды в Кремле
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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили государственные награды в Кремле. Награждение состоялось 3 июля, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе политика и писателя Захара Прилепина отметили, что он получил орден Мужества.
Также была размещена фотография, на которой изображены политик и награжденные Лексус и Вован.
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) стали популярны благодаря своим скандальными пранкам с первыми лицами иностранных государств.