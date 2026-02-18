Пранкеры Вован и Лексус обманули украинского боксера Усика

Боксер поверил, что говорит с польским лидером и рассказал, что на Украине нет электричества, не решают проблему со светом и установленные в домах генераторы. Особо не помогает и президент страны Владимир Зеленский с его аппаратом.

Как уточнил Усик, власти Украины должны больше работать для жителей, а коррупционерам, которые плохо относятся к стране, лучше уйти — например, на фронт.

Когда «Навроцкий» спросил спортсмена, не рассматривает ли он ситуацию как шанс стать президентом в следующий раз, Усик засмущался, улыбнулся и ответил на ломаном английском, что идея вполне может быть реализована, но это сложно.

«Я думаю, в будущем я буду работать на благо своей страны. Я думаю, мы будем с вами, с Европой, и будем работать над искоренением коррупции», — добавил боксер.

