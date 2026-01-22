Практическое занятие для студентов Красногорского колледжа от компании «Гельтек» прошло в Красногорске

20 января для студентов первого курса специальностей «Полимеры» и «Станочники» Красногорского колледжа состоялось ознакомительное практическое занятие. Его провел главный технолог компании по производству медицинской косметики «Гельтек» Александр Дамарад, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Компания «Гельтек-Медика» известна как российский производитель профессиональной косметики и медицинских контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики. Фирма активно работает над совершенствованием технологии производства и применением современных полимерных материалов в медицинских изделиях.

Студенты получили возможность узнать о современных тенденциях в производстве медицинской косметики и применении полимерных материалов. Практическое занятие, проведенное специалистом компании, стало для них ценным опытом и источником новых знаний.

Организаторы выразили благодарность Александру Дамараду за интересную лекцию и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с компанией «Гельтек-Медика» в будущем.