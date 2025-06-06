Практическая тренировка по эвакуации людей прошла в детском центре им Рошаля

Ежеквартальный единый день тренировок по эвакуации состоялся в Подмосковье 3 июня. Тревожные сирены прозвучали на социально-значимых объектах, в их числе — детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Медицинское учреждение принимает юных пациентов не только из Московской области, но и со всей России. В дневное время в здании может находиться до 1 500 человек, в ночное — до 685 человек, большую часть из которых составляют дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В тренировке по эвакуации приняли участие 15-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы, а также отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск. Личный состав подразделений Красногорского пожарно-спасательного гарнизона отработал действия по организации оперативного штаба на месте условного пожара, спасению маломобильных пациентов и тушению возгораний на объектах здравоохранения. Тренировка прошла успешно, все задачи были выполнены в полном объеме.

Подобные мероприятия являются частью комплексной программы профилактики и подготовки персонала и населения к возможным чрезвычайным ситуациям. Практические тренировки помогают выявить уязвимые места, повысить четкость и слаженность действий коллективов при эвакуации, особенно в учреждениях с постоянным пребыванием людей, и сформировать у жителей ответственное отношение к вопросам безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.