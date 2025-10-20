сегодня в 16:32

Пожизненное заключение могут ввести в России за привлечение детей к диверсиям

Депутаты Госдумы призвали ввести в России наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в диверсионную деятельность. Они разработали соответствующий законопроект, сообщает ТАСС .

Документ внесен на рассмотрение группой из 419 депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Законопроект есть в думской электронной базе.

Документ предполагает введение поправок в Уголовный кодекс РФ. Проект был разработан в целях противодействия диверсиям.

Как отметила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая, в документе также предлагается отменить сроки давности для диверсионных преступлений.

Ранее 15-летний подросток поджег ж/д в Москве. Диверсию он устроил по указу неизвестного за незначительное вознаграждение. Парню предъявили обвинение в совершении теракта.

