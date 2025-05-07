«Поживем как в Париже!»: Симоньян не находит трагедии в сбоях со связью в Москве

Во временных сбоях с интернетом и связью в Москве нет ничего страшного, заявила главный редактора RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале . Журналистка считает, что ближайшие дни москвичи проживут «как в Париже».

«По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыто несколько магазинов/ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане. Поживем пару дней как в Париже!» — высказалась Симоньян.

На этой неделе в Москве могут ограничивать доступ в интернет из-за обеспечения безопасности мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

7 и 9 мая в столице также введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Кроме того, в аэропорту Домодедово изменится расписание полетов.

Утром некоторые жители Москвы жаловались на невозможность вызвать такси из-за сбоев со связью.

