Пожилым жителям Электростали объяснили, как избежать мошеннических схем

Лекцию от помощника прокурора Анастасии Шамовой в Электростали посетили свыше двадцати человек. В ходе беседы она посоветовала проявлять бдительность при получении СМС и телефонных звонков от давних знакомых, с которыми связь была утеряна, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Также она напомнила, что если в социальных сетях поступает просьба о переводе денег, лучше лично перезвонить абоненту на номер телефона, чтобы подтвердить личность просителя.

В том случае, если злоумышленники уже успели вас обмануть, необходимо безотлагательно написать заявление в полицию. Также можно обратиться за консультацией в прокуратуру, которая расположена по адресу: улица Мира, 26а.