Пожилых жителей Подмосковья приглашают проверить свою компьютерную грамотность

Жители Подмосковья старше 50 лет, а также люди с инвалидностью могут подать заявку для участия в 10 Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Конкурс поможет определить полезные сайты и приложения для пожилых людей, а также сделать государственные услуги в интернете более удобными и понятными для них. А еще выявит в каких регионах страны лучше всего учат пенсионеров пользоваться интернетом. Он поможет пенсионерам найти работу или просто занятие по душе.

Конкурс проводится по номинациям: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Семейная интернет-история», Специальная номинация для преподавателей «Мои авторские разработки».

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», социального фонда России, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

Конкурсные работы принимаются до 24 октября, итоги планируется подвести не позднее 25 декабря 2024 года. По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов — участников конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.