Пожилые люди лучше отсеивают негатив и расставляют приоритеты

С возрастом люди могут лучше отсеивать негативную информацию и сосредотачиваться на положительном, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Старение может ухудшать память и ясность мышления, пишет The Conversation. При этом некоторые способности сохраняются или улучшаются: пожилым людям бывает легче сосредоточиться на положительных сторонах жизни.

Исследование также указывает, что с возрастом люди могут лучше расставлять приоритеты. Накопленный опыт помогает им понимать особенности собственного мышления, учитывать ограничения и выбирать подходящие стратегии поведения.

Эти преимущества особенно заметны у пожилых людей, которые знают несколько языков, поддерживают социальные связи, много двигаются и сбалансированно питаются. Исследовательница предлагает сосредоточиться на сохранении здоровья, самостоятельности, когнитивных функций и качества жизни, а не на попытках остановить старение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.