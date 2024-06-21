Пожилой жертве мошенников дали 10 лет колонии за поджог военкомата в Петербурге

В Петербурге женщину осудили на 10 лет колонии за поджог военкомата

В Санкт-Петербурге 59-летняя женщина приговорена к 10 годам исправительной колонии за поджог военкомата в Выборгском районе. Та заявляла, что ее обманули мошенники, которые выдали себя за сотрудников ФСБ и заверяли, что помогут ей вернуть отданные им же 10 млн рублей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

В сентябре 2023 года пожилой петербурженке пришло сообщение в WhatsApp, где неизвестные уговорили ее поджечь комиссариат. На «дело» горожанка отправилась с тремя коктейлями Молотова. Момент поджога военкомата женщина снимала на телефон для отчета перед заказчиками.

Как оказалось, мошенники предложили горожанке поджечь военкомат, чтобы она вернула себе 10 млн рублей. Эти деньги будущая поджигательница ранее сама отдала мошенникам — для этого фигурантка продала квартиру и взяла кредиты.

1-й Западный окружной военный суд приговорил 59-летнюю женщину к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима.