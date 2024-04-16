Пожилой блогер-миллионник из иркутского поселка рискует оказаться на улице

Житель поселка Куйтун (Иркутская область) Игорь Перевалов может остаться на улице после того, как в его населенном пункте сменилась власть. Резчика по дереву, ухаживающего за больной супругой, хотят выселить из его мастерской, сообщает Life.ru .

В 2022 году блогер заключил договор с уже бывшим главой поселка Куйтун, оформив долгосрочную аренду здания старой школы. В заброшенное учебное заведение пожилой мужчина перебрался из ветхого барака, в котором жил с женой. В школе Перевалов соорудил мастерскую, где занялся поделками и начал вести блог.

Сейчас во главе поселка встал новый человек, после чего с резчиком захотели расторгнуть договор о бессрочной аренде. Если мужчину выселят, то он окажется на улице вместе с супругой.

Споры между пожилым блогером и местными властями идут уже на протяжении 1,5 лет. Перевалов, в свою очередь, занялся вопросом основательно — составил петицию и предложил выкупить здание старой школы в свою собственность, чтобы сделать там мастерскую для детей.