Пожилого британца оштрафовали за залетевший в рот осенний лист

Во время обычной прогулки пожилой гражданин Великобритании столкнулся с комичной ситуацией, повлекшей за собой значительные денежные потери. 86-летний Рой Марш, проживающий в Скегнессе, совершал променад по прибрежной зоне в ветреную погоду. Внезапным порывом ветра листок тростника был заброшен прямо в его рот. Мистер Марш рефлекторно отреагировал, выплюнув неприятный предмет.

Практически мгновенно к нему обратились представители городской инспекции. Они квалифицировали произошедшее как нарушение правил поведения в общественном месте и выписали квитанцию на сумму 250 фунтов стерлингов. Все попытки Марша объяснить ситуацию не принесли результатов, его объяснения были отклонены.

Впоследствии пенсионер оспорил выписанный штраф, что привело к его уменьшению до 150 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 15,5 тысячи рублей). В итоге ему пришлось произвести оплату.

Жена пострадавшего отметила, что случившееся глубоко расстроило ее мужа. Она выразила свое недоумение, подчеркнув, что ее 86-летний супруг никогда не отличался подобными привычками, как плевки в общественных местах.

