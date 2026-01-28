Пожарные Воскресенска ежедневно очищают территорию части от снега

сегодня в 12:45

Сотрудники второй пожарно-спасательной части Воскресенска ежедневно расчищают территорию и подъездные пути от снега для обеспечения оперативного выезда техники.

Обильные снегопады в Воскресенске усложнили работу пожарных, для которых своевременная уборка снега стала вопросом оперативной готовности. Сотрудники второй пожарно-спасательной части поддерживают чистоту территории и подъездных путей, чтобы техника могла выехать без задержек в экстренной ситуации.

Помощник начальника караула Александр Коротаев пояснил, что уборка снега проводится регулярно и строго по правилам охраны труда. По его словам, под снегом часто образуется лед, что увеличивает риск травм для личного состава.

Регулярная расчистка территории позволяет пожарным быстро реагировать на вызовы и обеспечивает безопасность сотрудников во время дежурства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.