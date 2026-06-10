Пожарные в Воскресенске провели для школьников профориентационный день

Профориентационное мероприятие «Профессия пожарный» прошло в центре культуры и досуга «Москворецкий» в Воскресенске. Школьники узнали об особенностях службы, повторили правила безопасности и посетили действующую пожарную часть, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках дня профильной направленности ребятам рассказали о работе пожарных и спасателей, их обязанностях и условиях службы. Школьники повторили правила пожарной безопасности и приняли участие в квест-игре «Юные пожарные», где выполнили тематические задания.

Кульминацией стала экскурсия в 130-ю пожарно-спасательную часть Воскресенского гарнизона. Заместитель начальника части Олег Фадеев провел детей по служебным помещениям, показал пожарную технику, экипировку и снаряжение, а также рассказал о работе подразделения в части и на выездах по тревоге.

В завершение встречи школьникам разрешили посидеть в кабине пожарной машины и услышать звук сирены. Особый интерес вызвала демонстрация подачи воды из пожарного рукава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.