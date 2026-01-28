Пожарные-спасатели из Наро-Фоминска выиграли волейбольный турнир в Белоруссии

Команда пожарных-спасателей из Наро-Фоминска одержала победу в волейбольном турнире на XXII открытом соревновании в Бобруйске, посвященном Дню спасателя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожарные-спасатели из Наро-Фоминска приняли участие в XXII открытом турнире по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту на Кубок председателя Бобруйского горисполкома. Соревнования прошли в Белоруссии и собрали сильнейшие команды из России и Беларуси.

Команда из Наро-Фоминска одержала победу в волейбольном турнире. Мероприятие было посвящено Дню спасателя и стало площадкой для честной борьбы, обмена опытом и укрепления профессиональных связей между подразделениями.

После соревнований для участников и гостей организовали концертную программу, в которую вошли силовые выступления, номер «Две стихии» и концерт ансамбля Fire Band. Сотрудники исполнили популярные песни о работе спасателей, а зрители поддержали их аплодисментами.

Организаторы отметили, что турнир стал не только спортивным событием, но и демонстрацией профессионализма и сплоченности спасателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.