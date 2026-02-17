Пожарные провели урок по безопасности для школьников в Наро-Фоминском округе

Сотрудники 109-й пожарно-спасательной части 19-го отряда ФПС 16 февраля провели занятие по пожарной безопасности для учеников Апрелевской средней школы №1 в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожарные напомнили школьникам правила поведения при пожаре и объяснили, как действовать в экстренной ситуации. Особое внимание уделили важности соблюдения мер предосторожности дома и в школе.

Учащимся показали образцы пожарно-технического вооружения и оборудования, рассказали о назначении техники и экипировки. В практической части занятия специалисты МЧС провели инструктаж по использованию первичных средств пожаротушения. Желающие смогли попробовать поработать с огнетушителем под контролем сотрудников.

Заместитель главы округа Елена Кузнецова отметила, что такие занятия формируют культуру безопасности с раннего возраста и помогают детям не растеряться в опасной ситуации. Встреча прошла в формате живого общения, школьники активно задавали вопросы и получили полезные знания для повышения собственной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.