Пожарные Мособлпожспаса провели экскурсию для школьников в Орехово-Зуевском округе

Во время экскурсии спасатели рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности в быту, на природе и в общественных местах. Особое внимание уделили алгоритму действий при обнаружении возгорания или задымления.

Учащиеся познакомились с работой подразделения, осмотрели пожарную и аварийно-спасательную технику, а также служебные и бытовые помещения. Специалисты объяснили, как использовать подручные средства для тушения небольшого огня и чем опасен дым для человека. Ребята примерили экипировку огнеборца и попробовали себя в роли пожарного.

В завершение мероприятия школьникам напомнили о номере «112» для вызова помощи и сделали совместную фотографию. Лицеисты также сняли видеоролик о работе пожарных, провели интервью с начальником караула Иваном Жуковым, который поделился своим профессиональным опытом и дал советы по безопасности: сохранять спокойствие в чрезвычайных ситуациях, следить за исправностью электропроводки и обучать детей правильному обращению с электроприборами, газом и открытым огнем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.