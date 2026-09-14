Пожарные Лобни благоустроили мемориал в поселке Луговая

Сотрудники 82-й пожарно-спасательной части Лобни провели субботник у мемориала на месте землянки, где жители укрывались от обстрелов в 1941 году, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники 82-й пожарно-спасательной части Лобни благоустроили мемориал в поселке Луговая. Памятное место установлено на месте землянки, где мирные жители укрывались от вражеских обстрелов в 1941 году.

Во время субботника пожарные очистили территорию от опавшей листвы, сухостоя и бытового мусора, а также привели в порядок пешеходные дорожки к мемориалу.

«Для нас это не просто уборка, а дань глубокого уважения тем, кто пережил страшные дни войны», — отметили участники акции.

Обновленное место памяти вновь готово принимать посетителей. Пожарные рассчитывают, что благоустройство поможет сохранить мемориал в достойном виде для жителей и гостей поселка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.