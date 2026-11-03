Пожарные Долгопрудного познакомили дошкольников с правилами безопасности

Воспитанники детских садов Долгопрудного посетили 91-ю и 73-ю пожарно-спасательные части в рамках месячника безопасности. Дети познакомились с работой пожарных и узнали, как действовать при возгорании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пожарные пригласили воспитанников городских детских садов на экскурсии в 91-ю и 73-ю пожарно-спасательные части. Встречи прошли в рамках месячника безопасности.

Дошкольники побывали в диспетчерской, где принимают сообщения о возгораниях, осмотрели боксы с пожарной техникой и защитное снаряжение спасателей. Особый интерес у детей вызвал пожарный автомобиль: они изучали оборудование, спрашивали о назначении рукавов, стволов и других приборов, забирались в кабину.

Главной темой экскурсий стали правила безопасности. Сотрудники частей на наглядных примерах объяснили, как вести себя при возгорании, почему нельзя прятаться во время пожара и куда обращаться за помощью. Инструктор Всероссийского добровольного пожарного общества провела для ребят интерактивное занятие по пожарной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.