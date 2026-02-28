Пожар в Икше Дмитровского округа ликвидировали 27 февраля

Пожар произошел 27 февраля в поселке Икша Дмитровского округа, спасатели эвакуировали 26 человек и оказали помощь пострадавшим. Возгорание ликвидировали в тот же день, жителям предоставили временное размещение и материальную поддержку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение о пожаре в доме № 7 на улице Рабочей поступило 27 февраля в 11:00. На место оперативно прибыли экстренные службы. В тушении участвовали 23 сотрудника МЧС и 8 единиц техники. Пожар локализовали в 13:28, полностью ликвидировать его последствия удалось в 16:50.

Из здания эвакуировали 26 человек, еще четверых спасли. Один из жителей, спасая 10-летнюю дочь, выпрыгнул из окна второго этажа. Девочка получила ушиб колена и будет проходить амбулаторное лечение. Еще двое пострадавших находятся в Дмитровской больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Икшинской школе разместили 11 человек, для них организовали горячий чай и питание. Пострадавшим оказали материальную помощь, также решается вопрос о временном размещении нуждающихся.

«В Икшинской школе размещены 11 человек, для которых организованы горячий чай, пирожки и бутерброды. Пострадавшим оказана материальная помощь. Мы также прорабатываем вопрос временного размещения тех, кому это потребуется. Большинство жителей нашли временное жилье у родственников и друзей», — сообщил Михаил Шувалов.

Ситуация находится на личном контроле главы Дмитровского муниципального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.