Позднякова заявила, что 4 мая в Москве потеплеет до +20 градусов

Синоптик Татьяна Позднякова: к 4 мая температура в столице достигнет нормы

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 4 мая в Москве воздух может прогреться до +20 °С. До этого в столице сохранится прохладная погода, сообщает RT .

По словам синоптика, 1 мая в столичном регионе ожидается прохладная погода без существенных осадков. Ночью температура составит около 0...+2 °С, днем — +7...+9 °С. Ветер будет слабым, однако показатели останутся ниже климатической нормы.

В субботу и воскресенье установится солнечная погода без осадков. При этом ночи сохранятся холодными.

«Но ночи еще будут холодными. А днем в субботу стоит ожидать +8...+13 °С, в воскресенье — +13...+18 °С», — добавила Позднякова.

В понедельник, 4 мая, по данным ряда моделей, температура в Москве может достигнуть +20 °С.

«То есть температура выйдет на норму, но, к сожалению, уже после первых майских праздников», — подытожила она.

