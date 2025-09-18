Поздний урок пения в Санкт-Петербурге закончился погромом

Разъяренный мужчина, крича о нарушении закона о тишине, ворвался в студию на Чернышевской улице, где в 22:40 еще продолжалось занятие.

Преподаватель София рассказала, что ее кабинет расположен в нежилом здании, однако напротив находятся жилые дома, и в тот вечер окна были открыты из-за духоты. Неожиданно в дверях появился агрессивно настроенный мужчина, который начал крушить все вокруг под крики «Орешь, кобыла!».

Женщина отметила, что обычно никогда не задерживается после десяти вечера, но именно в этот первый раз и попала в такую ситуацию. Она всегда оставляет дверь открытой, так как чувствует себя в помещении безопасно, но теперь ее уверенность пошатнулась.