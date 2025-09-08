«Повод бить в колокола»: эксперт объяснила, когда переписка ребенка становится опасной

Приглашение подростка в отель или квартиру — это уже попытка преступления, которую нельзя игнорировать. В таких случаях необходимо фиксировать переписку и обращаться в Следственный комитет. Об этом РИАМО рассказала лидер движения «Сдай педофила!», юрист, психолог, руководитель горячей линии по противодействию сексуальному насилию над детьми Анна Левченко.

«Если неизвестный по телефону зовет ребенка не в людное место, а в квартиру или отель — это не тревожный звоночек, а повод бить во все колокола. Нужно скринить (делать скриншоты – ред.) переписку и писать заявление в Следственный комитет. За намерения совершить преступление в отношении несовершеннолетнего тоже предусмотрена ответственность», – сказала Левченко.

Она добавила, что в ее практике был звонок на горячую линию: двенадцатилетний школьник рассказал, что одноклассница переписывается со взрослым мужчиной, отправляет ему интимные фото, а он просил присылать и других девочек.

«Она начала фотографировать одноклассниц и отправлять. Родители пошли в Следственный комитет — правильно сделали, даже если лично против их ребенка преступление не совершено. Еще один признак — когда взрослый втирается в доверие, притворяясь жертвой, чтобы вызвать сочувствие. Или наоборот — «кумиром» подростка. Многие педофилы ставят на аватарку (фотография в профиле в соцсетях — ред.) фото привлекательных молодых парней в стиле k-pop или копируют образ реального человека. Ребенок думает, что общается с ним, а на самом деле за картинкой скрывается другое лицо», – предупредила эксперт.

Левченко отметила, что также среди тревожных сигналов: когда собеседник прикидывается жертвой или, наоборот, гуру, который «всему научит». Когда он настойчиво требует встречи наедине или скрытности. Все это признаки небезопасного общения.

Горячий номер линии по противодействию сексуальному насилию над детьми: +7 800 250-98-96.

Ранее в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге нашли труп 15-летней девушки. Большое количество ножевых ранений ей нанес молодой человек, который позвал жертву в номер. Они познакомились в интернете и до этого ни разу не виделись.