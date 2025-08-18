Поваровская школа в Солнечногорске откроется 1 сентября

В Поваровской школе городского округа Солнечногорск завершены работы по модернизации, и с 1 сентября учащиеся смогут заниматься в обновленных и более комфортных условиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе модернизации были выполнены следующие работы:

Обновлена кровля и заменены инженерные системы, что повысит надежность и безопасность здания.

Установлена фасадная плитка, которая не только улучшила внешний вид школы, но и повысила теплоизоляцию.

Открыта современная библиотека с читальным залом и книгохранилищем, что создаст дополнительные возможности для учебы и саморазвития.

На первом этаже оборудована просторная рекреационная зона для отдыха учеников и ожидания родителей.

Благодаря проведенным работам школа перейдет на односменный режим обучения, а группы продленного дня будут работать в полном объеме.

Директор учреждения Людмила Викторовна Федорченко отметила важность данных изменений для повышения качества образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.