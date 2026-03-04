Потребует мощный нейропроцессор: когда выйдет новая Windows 12 с ИИ

сегодня в 11:55

PCWorld: Microsoft планирует выпустить Windows 12 до конца 2026 года

Microsoft готовит к релизу Windows 12, которая может выйти до конца 2026 года. Система получит модульную архитектуру и интеграцию искусственного интеллекта, сообщает «Царьград» .

Журналисты PCWorld рассказали о признаках скорого анонса Windows 12. По их данным, активная разработка уже ведется — система известна под кодовым названием Hudson Valley Next.

Предполагается, что новая версия получит модульную архитектуру CorePC с разделением компонентов. Такой подход должен повысить стабильность работы ОС. Ключевым элементом станет искусственный интеллект: Copilot из вспомогательного инструмента превратится в централизованный механизм управления системой.

Источники издания также указывают на повышенные требования к оборудованию. Для полноценной работы может понадобиться выделенный нейропроцессор производительностью не менее 40 терафлопс. Систему планируют оптимизировать под современные мобильные процессоры.

О возможном выходе Windows 12 до конца 2026 года косвенно свидетельствует и завершение поддержки Windows 10, намеченное на октябрь.

Ранее отчет Steam зафиксировал снижение доли Windows 11 на 10% за месяц — до 56,28%. Пользователи также сообщали о проблемах после обновления до версии 25H2, включая потерю интернет-настроек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.