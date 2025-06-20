Потребность в признании: россиянам раскрыли, чем опасны селфи

Самооценка некоторых людей, особенно молодых, может напрямую зависеть от реакции на их публикации в интернете, в частности, селфи, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

21 июня отмечается День селфи. Считается, что праздник в честь этого вида фотографии впервые провели в США в 2014 году.

«Самооценка некоторых людей, особенно совсем молодых, которые еще полностью не адаптированы лично и социально, может зависеть от количества лайков на их селфи. Когда человек получает много положительных откликов, это воспринимается как подтверждение собственной ценности и привлекательности. В таких случаях растет уверенность в себе, улучшается настроение», — сказала Крашкина.

Она добавила, что со временем формируется потребность в постоянном признании со стороны других.

«Человек начинает ждать такого же уровня одобрения каждый раз. Это может привести к зависимости от внешней оценки. Отсутствие внимания может повлиять на восприятие себя не менее сильно. А когда публикации остаются без отклика, самооценка снижается: человек начинает сомневаться в собственной значимости, привлекательности или способностях, особенно если привык воспринимать реакцию в соцсетях как мерило успеха», – рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что возникает чувство, будто ты неинтересен окружающим, что тоже может серьезно подорвать эмоциональное состояние.