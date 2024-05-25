Потопленную японцами легендарную субмарину США нашли почти целой спустя 80 лет

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Около Японии нашли американскую подлодку, потопленную во Второй Мировой войне

На дне Южно-Китайского моря обнаружили американскую подлодку USS Harder, которая пошла ко дну после боя с японским флотом в 1944 году. На легендарном судне почти нет повреждений, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на проект Lost 52, занимающийся поисками затонувших субмарин США.

USS Harder лежит на глубине 1140 метров. В 1943 году подводную лодку спустили на воду на легендарной базе Перл-Харборе, а командиром судна был капитан Сэмюэль Дили, имевший прозвище «убийца эсминцев».

В одном из боев USS Harder отправил на дно сразу три вражеских эсминца.

Субмарина затонула у филиппинских берегов в 1944 году — тогда подлодку подбили японцы, погибли около 80 американских военных.