На севере Москвы горит гаражный кооператив на площади 120 «квадратов»

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На севере Москвы по улице 3-я Песчаная, дом 2 строение 1, произошел пожар в гаражном кооперативе. Огонь охватил несколько строений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

На место происшествия приехали сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций. Пожар удалось локализовать на площади 120 квадратных метров.

Сведений о количестве пострадавших не поступало. На месте происшествия находятся 24 сотрудника МЧС. Привлечены семь единиц техники.

Ранее пристройка к дому с магазином Eurospar загорелась в центре Москвы. Возгорание произошло у жилого дома №24 на Старой Басманной улице в центре Москвы.