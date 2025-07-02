В Чехове продолжается расчистка водоемов

В рамках муниципальной программы с 2021 года в округе проводятся работы по очищению водоемов. На 2025 год запланировано расчистить 21 водоем общей площадью 400 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники МБУ «Экология и Природопользование МО Чехов» проводят осмотр водоемов весной, чтобы выбрать наиболее загрязненные, и приступают к отчистке. Уборка проводится двумя способами: механизировано и вручную. Занимает отчистка в среднем от двух до пяти дней.

Уже расчистили водоемы на территории городского парка культуры и отдыха и на реке Теребенка. А также убрали с водной поверхности бытовой и природный мусор в деревнях Нижнее Пикалово, Ермолово, Сенино, Высоково и Пешково. Для этих целей использовали машину-амфибию: плавающий мини-экскаватор «Боцман-М». В один ковш машины помещается половина куба ряски, мусора и бутылок.

Работы по очистке водоемов также запланированы в населенных пунктах Талалихино, Новый Быт, Дубна, Мещерское, Сидориха, Березенки, Алексеевка, Ефимовка, Васькино, Лешино, Молоди, Детково, Антропово, Верхнее Пикалово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.