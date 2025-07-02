Электростальский музей приглашает на бесплатные мастер-классы

В июле в рамках проекта губернатора «Лето в Подмосковье» Историко-художественный музей им. И. И. Алексеева в Электростали приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетив их, дети и взрослые смогут не только освоить азы разных видов творчества и создать красоту своими руками, но и узнать много нового. Перед началом каждого мастер-класса его участников знакомят с экспозицией музея, посвященной народным промыслам Подмосковья.

Так, 8 июля, в День семьи, любви и верности, электростальцев и гостей города ждут на мастер-классе по эскизу «Промыслы Подмосковья», где им раскроют секреты мастерства умельцев нашего региона. В четверг, 10 июля, гости музея смогут узнать больше о цветочных композициях на мастер-классе «Флористический след». Во вторник, 15 июля, все желающие смогут собрать оригинальный коллаж в технике аппликации, а в четверг, 17 июля, серию творческих мастер-классов завершит занятие «Текстильная птичка», участники которого будут создавать шедевры из ткани.

Все мастер-классы начинаются в 16-00. Материалы для творчества предоставляются бесплатно.

Занятия проходят в Историко-художественном музее имени И. И. Алексеева по адресу: г. Электросталь, ул. Николаева, д. 30А.

Вход свободный.

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