В Талдомском округе открылась выставка картин Анны Талеевой

Анна Сергеевна рассказала о своем творчестве, представила свои картины, в основном это портреты, на которых изображены известные личности и обычные люди — наши современники, в том числе и жители нашего округа.

Присутствующих приветствовали глава Талдомского городского округа Ю. В. Крупенин и председатель Совета депутатов М. И. Аникеев, которые поблагодарили художника за возможность познакомиться с ее творчеством и выразили надежду на скорое открытие выставочного зала в здании бывшей социальной защиты.

Познакомиться с картинами может любой желающий до 15 августа на втором этаже администрации в рабочие дни с 14.00 до 18.00 ч., предварительно позвонив по тел. 6-09-73.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.