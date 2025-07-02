Более 190 подъездов отремонтируют в Реутове в 2025 году

В городском округе Реутов в 2025 году продолжается реализация программы текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Из 1 289 подъездов, расположенных на территории города, планируется отремонтировать 193 подъезда. Работы осуществляются в рамках заданных сроков и с учетом современных требований к качеству и безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках ремонта выполняется целый комплекс работ, направленных на улучшение условий проживания граждан. Проводится ремонт входных групп, заменяются светильники на современные светодиодные модели, осуществляется покраска потолков и стен, обновляются почтовые ящики и плитка на первом этаже. Эти мероприятия повышают комфортность городского жилья и улучшают внешний вид жилого фонда.

На сегодняшний день завершен ремонт в 75 подъездах: 44 подъезда были отремонтированы силами ГК «ЖИЛСЕРВИС РЕУТОВ», 24 — компанией «РЕУТКОМФОРТ», еще 7 — организацией «ЦЕНТРСТРОЙ». Еще 58 подъездов находятся в процессе ремонта. Администрация Реутова держит ситуацию на контроле, обеспечивая своевременное выполнение работ и соблюдение стандартов качества.

Реализация этой программы является частью системной работы по обновлению городской инфраструктуры и созданию комфортной среды для жителей Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.