Потеря смысла в работе: как преодолеть барьеры и выбрать новое профнаправление

Взрослые специалисты все чаще задумываются о смене профессии, сталкиваясь с внутренними и внешними трудностями. Эксперты объяснили, какие сигналы указывают на необходимость перемен, и предложили 6 методик профориентации, сообщает «Секрет фирмы» .

В России смена профессии во взрослом возрасте сопряжена с рядом сложностей: работодатели ценят многолетний опыт, а начинающим специалистам сложно найти качественное обучение и преодолеть высокий порог входа в новую сферу. Дополнительные препятствия создают внутренние страхи, временные и финансовые затраты.

Заместитель руководителя карьерного сопровождения «Нетологии» Полина Африкантова отметила, что к смене профессии чаще всего приходят студенты и выпускники, разочаровавшиеся в выбранной специальности, родители после декрета, специалисты после длительных перерывов, а также люди, столкнувшиеся с профессиональным кризисом или изменениями в жизни. Одной из причин роста интереса к профориентации во взрослом возрасте стало увеличение продолжительности трудовой деятельности.

Сигналами к смене профессии могут быть потеря смысла в работе, снижение востребованности специальности на рынке труда или отсутствие карьерного роста. Однако эксперты советуют не путать эти признаки с профессиональным выгоранием. В случае эмоционального истощения рекомендуется сначала восстановить силы, а затем принимать решение о смене деятельности.

Среди основных трудностей при переквалификации специалисты выделяют высокую конкуренцию среди новичков и эйджизм — предвзятое отношение к возрастным кандидатам.

Для выбора нового направления эксперты советуют использовать шесть методик профориентации: тест по методике Евгения Климова, тест Джона Голланда, карту интересов Александра Голомштока, тест «Якоря карьеры» Эдгара Шейна, тест «Большая пятерка» и опросник Рэймонда Кеттела. Эти инструменты помогают определить склонности, интересы и личностные особенности, необходимые для осознанного выбора профессии.